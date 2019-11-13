Sır ölüm için 3 saat ifade!

James Gustaf Edward Le Mesurier, 11 Kasım günü sabah saatlerinde Beyoğlu’na bağlı Kemankeş Mahallesi’ndeki evinin önünde ölü bulunmuştu.

Dünyanın dikkatle izlediği olay, ‘155 Polis İmdat’ hattına yapılan bir ihbarla ortaya çıkmıştı.

Polisi telefonla arayan Kılıç Ali Paşa Hamamı görevlisi, ceset konusunda bilgi vermiş ve bunun üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edilmişti.

Güvenlik güçleri, İngiliz James Gustaf Edward Le Mesurier'in düştüğü binada bir pencerenin açık olduğunu tespit etti.

Binanın kapısı ise zilin defalarca çalınmasına rağmen açılmadı. Uzun uğraşların ardından kapı çilingir yardımıyla açıldı.

İsveç uyruklu Emma Hedvig Christina Winberg kapıyı açınca, ölen kişinin eşi James Gustaf Edward Le Mesurier olduğu anlaşıldı.

Emniyet yetkililerine bilgi veren Emma Winberg'in eşinin olay günü çok stresli olduğunu söylediği öğrenildi.

Eşinin 10 yıldır depresyon hapı kullandığını söyleyen Winberg'in” “Saat 02.30'da eşim uyku ilacı alarak uyudu. Ben 4.30'a kadar ayaktaydım. Eşim de uyandı. Bana da uyku ilacı verdi. Sonra uyuduk” dediği öğrenildi.

Winberg'in uyku ilacı aldığı için kapıyı geç açtığı tahmin ediliyor.

İKİNCİ KEZ İFADE VERDİ

Mesurier’in eşi Emma Hedvig Christina Winberg bigün cinayet büro amirliğine gelerek ikinci kez ifade verdi.

Gayretepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne saat 13.30 sıralarında bir kadın arkadaşı ile birlikte gelen Emma Hedvig Chirstina Winberg yaklaşık 3 saat burada kaldı.

Emma Hedvig Chirstina Winberg açıklama yapmadan şubeden ayrıldı.