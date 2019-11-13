Le Mesurier’in eşi ifade verdi

Beyoğlu’nda ofisinin bulunduğu sokakta cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustag Edward Le Mesurier’in eşi İsveç vatandaşı Emma Hedvig Christina Winber, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından, yanında bir kişiyle birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne geldi. Winber’in ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Beyoğlu Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokağı’ndaki Kılıç Ali Paşa Camisi’ne geçtiğimiz gün sabah namazı için gelen vatandaşlar, 3 numaralı bina önünde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis araştırmasında, cesedin eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi 48 yaşındaki James Gustaf Edward Le Mesurier’e ait olduğu belirlendi.