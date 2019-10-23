Sıra numarası almasını söyleyen doktoru darp etti

Olay, saat 10.00 sıralarında, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Polikliniği’nde meydana geldi. Sedat E. (31) darbedildiği gerekçesiyle gece yarısı geldiği hastanenin acil servisine sabah yeniden geldi. Güvenlik görevlisiyle tartışan Sedat E., çalışanlara, “Sizi tokat manyağı yaparım” şeklinde tehditler savurup, gitti.

Saat 10.00 sıralarında bir kez daha hasteneye gelen ve ortopedi bölümünde tedavi olmak isteyen Sedat E., Dr. Mehmet Yunus Yalçın’ın odasına girdi. Yalçın da Sedat E.’yi sıra numarası alması yönünde uyardı. Sedat E., Yalçın ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sedat E., Dr. Mehmet Yunus Yalçın’ı darp etti. Güvenlik personelinin müdahalesiyle, Yalçın kurtarıldı. İhbar üzerine gelen polis, Sedat E.’yi gözaltına aldı. Yalçın ise karakola giderek, şikayetçi oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. DHA