Şirin Ünal kimdir? AKP Milletvekili Şirin Ünal’ın hayatı…

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal merak konusu oldu. İşte Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapmış olan Şirin Ünal’ın hayatı…

ŞİRİN ÜNAL KİMDİR?

Şirin Ünal, 11 Ağustos 1954’te Sinop Ayancık’ta doğdu. Babasının adı Hamdi, annesinin adı Cemile’dir.

Hava Pilot, Tümgeneral; Hava Harp Okulu, Harp Akademileri Komutanlığı Hava Harp Akademisi ile Silahlı Kuvvetler Akademisini bitirdi.

Jet pilotu, filo komutanı, NATO Karargâh Subayı, 5. Ana Jet Üs Harekât Komutanı; Hava Kuvvetleri Komutanlığı Subay Şube Müdürü olarak görev yaptı. 2000 yılında tuğgeneralliğe, 2004 yılında ise tümgeneralliğe terfi etti. Plan Harekât Daire Başkanlığı, 4. Ana Jet Üs Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Başkanlığı, 1. Hava Kuvveti Komutan Yardımcılığı ve Genelkurmay Komutanlığı Kontrol Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu.

24, 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Millî Savunma Komisyonu Başkanvekilliği; Plan ve Bütçe Komisyonu, NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliği yaptı.

Çok iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Fransızca bilen Ünal, evli ve 3 çocuk babasıdır.