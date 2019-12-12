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Şırınga çikolata nedir? Çocukları öldüren tehlike…

Şırınga çikolatanın kapağının boğazına kaçması sebebiyle ölen çocukların ardından birçok aile şırınga çikolatanın ne olduğunu merak etmeye başladı. Büyük bir şırınganın içine yerleştirilmiş akışkan çikolatadan oluşan bu ürün dikkatsizlik sebebiyle ölümcül olabiliyor.

10:22 -
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Şırınga çikolata nedir? Çocukları öldüren tehlike…

Birçok markette ve okul kantinlerinde satılan şırınga çikolata çocuklar için büyük tehlike arz ediyor. Farklı markalar tarafından üretilen ve farklı görünüşüyle çocukların dikkatini çeken şırınga çikolatanın kapağı kolayca çocukların boğazına kaçabiliyor.

ŞIRINGA ÇİKOLATA NEDEN TEHLİKELİ?

Şırınga çikolatanın ucundaki kapağı basınçla fırlayıp nefes borusunu tıkayabiliyor. Kapağı açılmadan ağıza götürülen şırınga çikolataya basınç uygulandığı takdirde kapak büyük tehlike yaratıyor. Şırınga çikolatanın çeşitli markaları bulunuyor.

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