Şırınga çikolata nedir? Çocukları öldüren tehlike…

Birçok markette ve okul kantinlerinde satılan şırınga çikolata çocuklar için büyük tehlike arz ediyor. Farklı markalar tarafından üretilen ve farklı görünüşüyle çocukların dikkatini çeken şırınga çikolatanın kapağı kolayca çocukların boğazına kaçabiliyor.

ŞIRINGA ÇİKOLATA NEDEN TEHLİKELİ?

Şırınga çikolatanın ucundaki kapağı basınçla fırlayıp nefes borusunu tıkayabiliyor. Kapağı açılmadan ağıza götürülen şırınga çikolataya basınç uygulandığı takdirde kapak büyük tehlike yaratıyor. Şırınga çikolatanın çeşitli markaları bulunuyor.