Şirket ve rant değil, halk belediyeciliği yapacağım

– Adaylık süreciniz nasıl gelişti?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun teklifi üzerine karar verdik. Zor bir yeri seçtim. Bu memleketin devrimcilerinin ülkeyi nasıl yönetebileceğine Beyoğlu’ndan bir yanıt vermek istiyoruz. Beyoğlu demokrasisi yaratmak istiyoruz.

– “Beyoğlu demokrasisi’ kavramı nedir?

Biz Beyoğlu’nda halkı karar sahibi yapabileceğimiz mahalle meclisleri kuracağız. 45 mahallede oluşturacağımız mahalle meclisleriyle doğrudan demokrasi vaad ediyoruz. Biz kazanırsak halkın doğrudan yönetimiyle yürüyecek bir Beyoğlu belediyesi anlayışı olacak.

– Beyoğluluların adaylığınıza tepkisi nasıl?

Sahadaki insanlar ’25 yıl yeter’ diyor. Gördüğümüz o. Çünkü halktan kopmuşlar tepedeler. Dar bir çevre yaratmışlar yukarıdan bakıyorlar.

– Nasıl bir yönetim anlayışı benimseyeceksiniz?

Özel çıkarları değil toplumsal çıkarları esas alan bir yerel yönetim anlayışını ortaya koymak istiyoruz. Beyoğlu çok farklıydı. Tarihi Beyoğlu’nun yeniden renklenmesi gerekiyor. Çünkü renkleri soldurdular. Biz şunu iddia ediyoruz: 31 Mart akşamı burayı kazanalım Türkiye’nin her yerinden insanlar ‘Yaşasın Beyoğlu’ diye buraya gelecekler. İnsanlar bizden bunu bekliyor.

– “Belediyeciliği yol, su olarak görmüyoruz” diyorsunuz..

Bir demokrasi, ahlak, yaşam tarzı olarak görüyoruz. Bizi bulmak için Tünel’e gelmeniz gerekmeyecek. Ben hep metroda, tramvaydaydım, metrobüsteydim. Yeni bir kültür geliştireceğiz. Bizi çok küçümsediler. ‘Ezer geçeriz dediler. Buraları bilmez tanımaz dediler. Sanki biz uzaydan gelmişiz gibi. Bu halkın içinden geldik. Temiz devrimci vicdanlı insanlarız. Bu halk bizi bilir tanır.

Beyoğlu'nu bir kooperatif şehrine dönüştüreceğiz

– Beyoğlu için yapacaklarınız neler?

Yoksulluk ve işsizliği elbette bütünüyle ortadan kaldıramayız bu bir sistem sorunu. Ama en azından biz Beyoğlu’nda dayanışma ekonomisiyle işsizlik yoksulluğa karşı tedbirler alabilebileceğimizi düşünüyoruz. Bu çerçevede Beyoğlu’nu bir kooperatif kenti haline kooperatiflerle anılan bir kent haline getirmek istiyoruz.. Tüketici ve üretici kooperatifleri kuracağız. Belediye olarak Beyoğlu'da yaşayanların memleketlerinde ürettikleri meyve ve sebzeleri tahılları bütün tarım ürünlerini aracısız olarak ilçeye taşıyıp kuracağımız tüketici kooperatifleriyle en ucuz şekilde sağlıklı gıdayla halkı buluşturacağız. Tarihi Beyoğlu’nun yeniden canlandırılması kültür, sanat, turizm alanı haline gelmesinin sağlayacağız. Şirket belediyeciliği değil halk belediyeciliği rant belediyeciği değil halk belediyeciliği diyoruz. Halkın doğrudan karar sahibi olduğu bir belediyecilik.

– Size karşı terör örgütüne destek verdiğiniz yönünde bir kara propaganda yürütülüyor. Ne diyeceksiniz?

Bu bizim çok etkili bir kampanya yürüttüğümüzü gösteriyor. İlçe olarak uğraştıkları tek ilçe biziz. Çünkü bizim Beyoğlu’nda başka bir şey oluşturacağımızı hissettiler. Kazanmaktan da öte onların bütün siyaset anlayışlarını altüst edece bir anlayışının Beyoğlu’nda filizleneceğini gördükleri için bize saldırıyorlar. Bu saldırıların hiçbir temeli yok. Suç duyurusunda da bulundum. Ben 2009’dan bu yana bir partinin genel başkanıyım. Fikirlerim ortada. Konuşmalarım ortada. Hakkımda açılmış bir tane dava yok. Biz 10 yıl önce söylediğini 10 yıl sonra terkedenlerden olmadık. Sosyalist olduğumu söylüyorum çünkü halk bizi bilerek tanısın ve oy versin. Beni Kandil’e gitmiş konuşma yapmış gibi fotoğraf gösterip yayın yapıyorlar. Bunu ispat etsinler bugün istifa edeyim. Yok böyle bir şey.