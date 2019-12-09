Şırnak ve Bingöl’den acı haber: 3 şehit, 7 yaralı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İdil İlçe Jandarma Komutanlığınca, Haberli Jandarma Karakol Komutanlığının sorumluluk alanındaki Sarıköy köyü sınırlarında bulunan Pisikayası Tepesi mevkisinde terör örgütü PKK mensuplarınca tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi.

El yapımı patlayıcıya uzman ekiplerce müdahale sırasında meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi yaralandı.

Açıklamada, terörle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı. (AA)

ASTSUBAY ÇAVUŞ KULEDEN DÜŞTÜ

Bingöl’ün Genç ilçesinde Güzeldere Karakolu’nda görevli bir astsubay çavuş, dengesini kaybederek kuleden düşüp ağır yaralandı. Tedavi edilmek üzere Bingöl Devlet Hastanesi'nde kaldırılan astsubay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. (İHA)

