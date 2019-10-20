Şırnak ve Mardin’in bazı köylerinde eğitime 5 gün ara verildi

ŞIRNAK’IN 55 KÖYÜNDE EĞİTİME 5 GÜN ARA VERİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyinde terör örgütleri PKK/YPG ve IŞİD’e yönelik sürdüğü Barış Pınarı Harekâtı’nın güvenlik önlemleri kapsamında Şırnak’ın İdil, Cizre ve Silopi ilçelerinin Suriye sınır hattında bulunan 55 köyünde eğitime 5 gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “9 Ekim 2019 tarihinde başlayan ve başarılı bir şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Şırnak ilimize bağlı İdil, Cizre ve Silopi ilçelerimizde bulunan Suriye sınırındaki 55 köydeki okullarımızda 21 Ekim tarihinden itibaren 5 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür” denildi.

MARDİN’DE 156 OKULDA EĞİTİME 5 GÜN ARA VERİLDİ

Mardin Valiliği’nden yapılan açıklamada, Nusaybin ilçesindeki tüm okullar ile Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinin Suriye sınırına yakın yerleşim yerlerindeki toplam 156 okulda 21-25 Ekim 2019 tarihlerinde 5 gün süre ile eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, “Eğitime ara verilen okullarımız kaymakamlıklarımız, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından duyurulmuştur” denildi.

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