Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü’den Sarıgüllü ‘manidar’ paylaşım

Geçtiğimiz aylarda CHP’den Şişli Belediye Başkan aday adaylığını açıklayan Mustafa Sarıgül, dün partisinden istifa etti. Sarıgül’ün DSP’den ya da bağımsız olarak seçimlere girmesi bekleniyor.

HAYRİ İNÖNÜ’DEN MANİDAR PAYLAŞIM

Şişli'den tekrar aday olacağını söyleyen Sarıgül'ün CHP'den istifasını açıklamasından saatler sonra, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

OVACIKLI MUSTAFA SARIGÜL’Ü KABUL ETTİ

31 Mart seçimlerinde yeniden aday adayı olduğunu açıklayan İnönü; CHP'nin Ovacık belediye başkan adayı Mustafa Sarıgül ile fotoğraf paylaştı. CHP'nin Tunceli Ovacık Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül ile fotoğraf çektiren İnönü, bunu sosyal medyadaki hesabından “Sayın Mustafa Sarıgül ziyaretime geldi. Sarıgül'e Ovacık'ta başarılar diliyorum. Desteğim kendisiyle” notuyla paylaştı.