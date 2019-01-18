Şişli Belediyesi’ndeki cinayette karar

Şişli Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın iki sene önce belediye binasında başından vurularak öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada karar çıkıtı. Mahkeme, Candaş'ı vuran sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Şişli Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş’ın iki sene önce belediye binasında başından vurularak öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada, karar çıktı. Mahkeme, Cemil Candaş’ı “kasten öldürme” suçunda sanık Şenol Şahin’i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar Rıza Keten ve Mithat Yılmaz da “öldürmeye azmettirme” suçundan 16’şar yıl hapis cezasına çarptırılırken; Hacı Avcı ve Engin Gölve ise “öldürmeye yardım” suçundan 8’şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Selahattin Keten’in de bulunduğu 5 sanık hakkında ise beraat kararı verildi.

DURUŞMADA GERGİNLİK

Sanık Rıza Keten ile ilgili savunma yapılırken Keten’in yakınları ile eski CHP Şişli İlçe Başkanı Dursun Çaltı arasında sözlü tartışma yaşandı. Sanık Rıza Keten’in avukati, Rıza Keten ile ilgili “kaçak kati yoktur” demesi üzerine davayı izleyen Dursun Çaltı, “Var, bizzat ben şikayet ettim” deyince bir başka izleyici “Sen nereden biliyorsun” deyip küfretti.

Güvenlik tarafları uyardı. Ancak Keten’in yakını olan izleyici elindeki su şişesini Çaltı’ya fırlattı. Su şişesi Çaltı’ya isabet etmedi ancak duruşmanın tarafları arasında kufurleşme yaşanınca güvenlik görevlileri müdahale etti. İzleyiciler salondan dışarı çıkarıldı.