Şişli’de Bomonti seferberliği

Osmanlı döneminde ilk modern bira yapımının gerçekleştirildiği, 1890 yılında kurulan İstanbul Şişli’deki Bomonti Bira Fabrikası’nın dini ve sosyal tesis alanı olmak üzere Şişli Müftülüğü'ne verilmesi üzerine Şişli sakinleri, imza kampanyası başlattı. Mahallelerine sahip çıkacaklarını belirten Şişlililer, bildiri dağıtarak komşularını bilgilendirdi.

“YIKILMASINI İSTEMİYORUZ”

Şişli sakinleri imzası ile yayınlanan bildiride, “Bomonti Bira Fabrikası'nın karşısındaki ek hizmet binalarının yıkılacağını, bu alanda hangi amaçlarla ve kimler tarafından kullanılacağını bilmediğimiz bir projenin hayata geçirileceğini öğrendik. Hazine tarafından Diyanet'e tahsis edilen, ardından da bir derneğe devredilerek dönüşüm projesi hazırlanan bu alan, İstanbul'un kadim kent kültürünün en renkli merkezlerinden biri durumundadır. Bizler, Şişli sakinleri olarak, Şişli’nin tarihi ve kültürel mirası olan bu tarihi yapıların yıkılmasını istemiyoruz” denildi.

“KAMUSAL BİR ALAN HALİNE GETİRİLMELİ”

Alanın kamusal bir alan haline getirilmesi gerektiğini belirten açıklamada “Geçmişte olduğu gibi, koruma altında olması gereken bu tarihi ve kültürel değerlerin korunmaya devam edilmesini; Şişli halkının onayını alan şeffaf bir projeyle her yaştan ve her sosyoekonomik statüden yurttaşın yararlanabileceği, ulaşılabilir bir sosyal ve kültürel kamusal alan haline getirilmesini talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

“BOMONTİ'NİN GELECEĞİ İÇİN İMZA VER”

Şişli Merkez Mahalle Meclisi'de change.org üzerinden imza kampanyası başlattı. Kampanyada “Söz hakkını kullan, sen de Bomont'inin geleceği hakkında imza ver” denildi.

DİYANET, İBB VE ŞİŞLİ BELEDİYESİ TOPLANACAK

Öte yandan, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Bomonti Bira Fabrikası ile ilgili yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Diyanet ve Şişli Belediyesi olarak toplanacağız. Amacımız karşılıklı görüşmelerle ortak bir paydada buluşmak ve Bomonti için en uygun kararı vermek” dedi. Toplantının yeri ve saati hakkında henüz bilgi paylaşılmadı.