Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Şişli’de bulunan bir AVM’de bıçaklı saldırı

Şişli'de bir alışveriş merkezine internet sitesi üzerinden aldığı ürünü iade etmeye gelen kişi yetkililerden olumsuz yanıt alınca iki güvenlik görevlisini bıçakladı.

18:38 -
Haberler Gündem
Şişli’de bulunan bir AVM’de bıçaklı saldırı

Olay Mecidiyeköy’de bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İnternetten alışveriş yapılan sitenin ofisine gelen Kıvanç Ö. aldığı bilgisayarın sorunlu olduğunu belirterek iadesini istedi. Yetkililerle konuşmak istediğini söyleyen kişiyi güvenlik görevlileri içeriye almadı. Buna sinirlenen Kıvanç Ö. yanında bulunan bıçak ile kendisine zarar vermeye başladı.

İLGİLİ HABERHastanede diş hekimine bıçaklı saldırıHastanede diş hekimine bıçaklı saldırı

Güvenlik görevlileri Kıvanç Ö.’ nün elinden bıçağı almaya çalıştı. Bu sırada Kıvanç Ö. güvenlik görevlileri Murat Ö. ve Yener G.’yi bıçakla yaraladı. Diğer güvenlik görevlileri olaya müdahale ederek saldırganın elinden bıçağı aldı.

Sağlık ve polis ekiplerine bildirilmesi üzerine ambulans ile yaralı güvenlik görevlileri, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İLGİLİ HABERZabıtaya bıçaklı saldırı kamerada!Zabıtaya bıçaklı saldırı kamerada!

Olay yerine gelen polis, saldırganı gözaltına aldı.  DHA

Son güncelleme: 18:39 20.09.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more