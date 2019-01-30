Şişli’de doğalgaz paniği

Olay, saat 05:00 sıralarında Şişli Akar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Halide Edip Adıvar Mahallesi Akar Caddesi üzerine bulunan bir apartmandan ‘yoğun gaz kokusu' gelmesi üzerine apartman sakinleri durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, doğalgaz zehirlenmesi şüphesiyle İGDAŞ ekiplerini çağırdı. Olay yerine ulaşan ekipler apartmanın birinci katında kalan Cevriye Taşkın'a ait olduğu öğrenilen daireden kimse kapıyı açmayınca komşuları oğluna haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen oğlunun kapıyı açması üzerine ekipler içeriye girdi. Daireye giren ekipler evin camlarını açarak havalandırdı. Sağlık ekipleri uykuda olan Cevriye Taşkın'ı uyandırarak ilk tedaviyi uyguladı. Dairede yalnız yaşadığı öğrenilen Cevriye Taşkın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Evde inceleme yapan İGDAŞ ekipleri, ocağın açık bırakılması nedeniyle doğalgaz sızıntısı olduğunu tespit etti. Kokunun dağılması sonrası apartmanda yaşanan kısa süreli panik sona erdi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.