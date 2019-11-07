Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Şişli’de otomobil evin salonuna daldı

Şişli'de sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bir evin salonuna daldı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, evin duvarının bir bölümü yıkıldı.

23:06 -
Haberler Gündem

Kaza, Gülbahar Mahallesi Avni Dilligil Sokak 35 Numaralı apartmanın giriş katında saat 20.30 sıralarından meydana geldi.

 

İddialara göre, 34 SR 1578 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobili eve daldı.

İLGİLİ HABERPendik'te akılalmaz kazaPendik'te akılalmaz kaza

Kazada, evin salonunun duvarı yıkıldı. O sırada salonda oturan Irak uyruklu yaşlı karı-koca şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

 

Mahalle sakinlerinden olan bir kadın, “Yanlışlıkla fren yerine gaza basmış. Arabayı kaldırıma vurunca panikleyip fren yerine gaza basmış. Polis geldi, çekici geldi. Herhangi bir yaralanan falan yok” dedi.  DHA

Irak istanbul Kadın kaza otomobil Polis trafik
Son güncelleme: 23:12 07.11.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more