Şişli’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı!

Yangın, Mecidiyeköy Meydanı’nda çıktı. Seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıktığını fark eden sürücü otomobilini sağa çekerek durdurdu. Sürücü aracından inince otomobil yanmaya başladı. Sürücü ve çevredekiler, yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Ancak bu çaba alevleri kontrol altına almaya yetmedi.

İLGİLİ HABER Fatih'te otel yangını: 20 kişi dumandan etkilendi

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Haber verilmesi üzerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. DHA