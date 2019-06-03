Şişli’deki infazın altından uyuşturucu hesaplaşması çıktı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, 21 Kasım 2018 tarihinde Şişli’de açılan çapraz ateş sonucu Murat Çarık’ın hayatını kaybettiği, Murat Bakaç’ın da ağır yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Olayın geçmişe dayalı uyuşturucu anlaşmazlığı sebebiyle yaşandığını değerlendiren polis çevredeki güvenlik kameralarından saldırganların kimliğini belirleyerek takip başlatmıştı. Aylarca sürdürülen teknik ve fiziki takipler sonucu polis saldırı talimatını uyuşturucu ticareti ve benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Cemal Nayır’ın verdiğini belirleyince operasyon düzenledi.

31 Mayıs Günü İstanbul merkezli 2 ilde 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda Cemal Nayır ve tetikçi oldukları belirtilen 2 kişiyle birlikte 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

TEKERLEKLİ SANDALYEYE MAHKUM OLMUŞTU

23 Eylül 2004’te Esenler’de lüks aracıyla seyir halindeyken, uğradığı kaleşnikoflu saldırıda ağır yaralanarak tekerlekli sandalyeye mahkum olan Cemal Nayır ile birlikte gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Cemal Nayır ile birlikte tetikçi oldukları öne sürülen 2 kişi tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ESKİ UYUŞTURUCU BARONUYDU

Uyuşturucu kaçakçısı Örfi Çetinkaya’nın eski ortaklarından olan Nayır, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın 25 Eylül 2007’de düzenlediği ve 80 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyon kapsamında tutuklanmıştı.