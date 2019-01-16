Kayseri'de etkisini hissettiren yoğun kar yağışı nedeniyle Sivas, Kahramanmaraş ve Malatya yolu trafiğe kapatıldı. Ankara yönünden gelen ve Pınarbaşı mevkiinde durdurulan araçların geçişlerine saatlerdir izin verilmiyor

Kayseri’de sabah erken saatlerde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Sivas, Kahramanmaraş ve Malatya yolu trafiğe kapatıldı. Erzurum’dan Kahramanmaraş’a giden ancak yolun trafiğe kapatılması nedeniyle Kayseri’de kalan bir vatandaş, ailesiyle cep telefonundan görüntülü konuşarak yolda kaldığını ve durumunun iyi olduğunu bildirdi. Kayseri-Kahramanmaraş yolunda kalan sürücülere polis, AFAD ve diğer yardım kuruluşları yiyecek ve içecek ikramında bulunarak yardım etmeye çalışıyor.

KAYSERİ (İHA)