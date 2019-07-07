Sivas’ta 15 tarım işçisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Olay, ilçeye bağlı Aşağıada köyü yakınlarında meydana geldi. Diyarbakır ve Şanlıurfa’dan Sivas’a gelen tarım işçileri, yaklaşık 1 hafta önce ilaçlanan M.K.Ç.’ye ait tarlada bu sabah çalışmaya başladı. Ancak işçiler, bir süre sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı, baş dönemsi, kaşıntı, halsizlik gibi şikayetlere Ulaş Devlet Hastanesi’ne başvuran 15 işçi, tedaviye alındı.

İşçiler buradaki ilk müdahalelerinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Numune Hastanesine sevk edildi. Aralarında çocukların da bulunduğu işçilerin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Tarım işçilerinden Şevket Balıkkan, “Yaklaşık 1 hafta önce tarla ilaçlanmıştı. Biz de bugün tarlaya çalışmaya gitmiştik. Bu sırada aniden rahatsızlanmaya başladık. Daha sonra hastaneye başvurduk” dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hüsnü Ümit AVCI- Uğur YİĞİT/SİVAS (DHA)