Sivas’ta okullar tatil mi? Sivas Valiliği’nden kar tatili açıklaması

Sivas'ta yoğun kar yağışı devam ediyor. Sivaslı öğrenciler sabah uyandıklarında beyaz örtüyü görünce bugün okullar tatil mi araştırmaya başladı. Sivas Valiliği'nden kar tatili açıklaması yapıldı.

Sivas'ta etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün süre ile ara verildi. Sivas Valiliği yaptığoı açıklamada Meteoroloji’den alınan bilgiler doğruldusunda taşımalı eğitim yapan okullarda bugün yani 7 Ocak Pazartesi tatil ilan edildi. İşte Sivas Valiliği’inden yapılan kar tatili açıklaması…

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, Sivas Meteoroloji Müdürlüğü'nün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik verilere göre Pazartesi günü kar yağışı, yüksek kesimlerde kuvvetli buzlanma, don ve şiddetli rüzgar beklendiğinden taşımalı eğitimin aksayacağı ön görülerek, taşımalı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, “il merkezi ve köylerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı taşımalı eğitim yapılan her tür ve derecede ki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarının 7 Ocak 2019 Pazartesi günü bir gün süre ile tatil edilmesine karar verildi” dendi.