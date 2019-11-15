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Siyanür cinayetinde şok detay!

İstanbul Bakırköy'de evde ölü bulunan Bahattin Delen eşi Zübeyde Delen ve çocukları Ali Delen'in cenazesi Alibeyköy Gasilhanesi'ne getirildi. Bahattin Delen'in telefonunda, "Önce eşimi ve çocuğumu zehirleyip sonra kendim intihar edeceğim" şeklinde mesaj olduğu öğrenildi.

16:57 -
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Siyanür cinayetinde şok detay!

Adli Tıp Kurumu’ndaki ilk incelemede Bahattin Delen, Zübeyde Delen ve Ali Delen’de siyanür alımına bağlı değişimler dışında başlıca patolojik bulgu saptanamadığı belirtildi. Delen ailesine yapılan kan testinde, öldürücü düzeyde siyanür tespit edildiği kaydedildi.

Baba Bahattin Delen’in telefonunda yapılan inceleme ise bir yakınına hitaben yazdığı ancak gönderilmeyen kayıtlı mesajda “Önce eşimi ve çocuğumu zehirleyip sonra kendim intihar edeceğim” yazdığı belirlendi.

Öte yandan cenazeler Adli Tıp Kurumu Morgu’ndan alınarak, Alibeyköy Gasilhanesi’ne götürüldü. Cenazelerin yarın öğle namazı sonrası Fatih Camii’nde düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlanacakları öğrenildi. (DHA)

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Son güncelleme: 17:02 15.11.2019
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