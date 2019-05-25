Skandal gerekçeye kabul: Türkan Saylan Kültür Merkezi artık seçim merkezi değil!

AKP Maltepe İlçe Başkanı Mehmet Erikçi, 20 Mayıs 2019 tarihinde Maltepe İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na başvurarak 23 Haziran'da yapılacak yerel seçimde ilçede seçim merkezi olarak belirlenen Maltepe Belediyesi bünyesindeki Türkan Saylan Kültür Merkezi'nin uygun olmadığını belirtti ve başka bir merkezin belirlenmesini istedi. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nin hem güvenlik hem tarafsızlık açısından uygun olmadığını savunan Erikçi dilekçesinde skandal ifadeler kullandı. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nin konum olarak terör örgütü sempatizanlarının konuşlandığı, normal bir vatandaşın dahi özgür şekilde sınırlarına giremediği Gülsuyu Mahalle sınırlarına çok yakın olduğu öne sürülen dilekçede “Seçim merkezinin burası olması halinde ve yapılacak olan seçimlerin yerel seçim olması da göz önünde bulundurulduğunda hem sandık güvenliğinin hem de seçimde görev yapacak şahısların güvenliğinin sağlanamayacağı hususu yadsınamaz bir gerçektir” denildi.

TAPU DAĞITIM TÖRENİ YAPILMIŞ

Kültür merkezinin fiiliyatta CHP tarafından seçim bürosu gibi kullanıldığı, 24 Mart 2019 tarihinde CHP Genel Başkanı ve CHP Maltepe Belediye Başkan adayının burada tapu dağıtım töreni düzenlediği seçim propagandası yaptığı kaydedildi. Dilekçede “Belediyeye ait bir çok müdürlüğün merkezinin burası olduğu başkan yardımcısı Canan Döner ve başkan Ali Kılıç'ın makam odalarının bu yerde bulunduğu belediyeye ait 15 misafirhane otel odasının da bu yerde olduğu göz önünde bulundurulduğunda tarafsızlık ilkesi gereği Türkan Saylan Kültür Merkezi'nin seçim merkezi olmaması gerektiği yadsınamaz bir gerçektir” denildi.

2 YER ÖNERİLDİ

Dilekçede, gerek fiziki açıdan gerekse CHP seçim irtibat yeri gibi kullanılması nedeniyle seçim merkezinin yerinin değiştirilmesi istendi. Yerel seçim için Müzahir Sille Kapalı Spor Salonu ya da Erol Olçok SGK Merkez Salonu'nun seçim merkezi olması önerildi.

OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ

Maltepe İstanbul 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı da bu talep üzerine Maltepe Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Verilen cevapları değerlendiren ilçe seçim kurulu 22 Mayıs 2019 tarihli kararı ile AKP'nin skandal başvurusunu kabul etti. Maltepe İlçesi Seçim Koordinasyon merkezi ve seçim sonuçlarının alınacağı merkez olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Müzahir Sille Spor Kompleksinin kullanılmasına karar verdi. Oy çokluğu ile alınan kararın bir örneği de Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na gönderildi.

AKP MALTEPE İLÇE KONGRESİ BU SALONDA YAPILDI

Yeni seçim koordinasyon merkezi olarak belirlenen Müzahir Sille Spor Kompleksi Maltepe'de Girne Mahallesi'nde bulunuyor. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nin CHP seçim bürosu gibi kullanıldığı gerekçesi ile tercih edilen bu salonda 15 Nisan 2018 tarihinde AKP Maltepe 6. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi. Kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılarak bir konuşma yaptı.