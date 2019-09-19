Skandal sözler: Kadın 90 kilometreden fazla araç süremez

Oda TV’de yer alan habere göre Nureddin Yıldız, sosyal medyada bir kadından gelen “Ehliyet alsam araç kullansam günah mı olur?” sorusuna kadınların araba sürmesinin “ahlaki sıkıntı” yaratabileceği yanıtı verdi.

‘İFFETİYLE İLGİLİ MESELE’ DEDİ

Yıldız’ın açıklamaları şöyle:

“Diyoruz ki araç kullanmanın kadını erkeği olmaz. Eğer bir toplumda bir örfte kadınlar araç kullanıyorlarsa erkekler gibi kullanırlar. Ama araba kullanmanın kadına ahlaki bir risk getirme ihtimali olan bir ortam söz konusuysa; savaş ortamı gibi, devletin otorite zafiyeti gösterdiği bir bölge olması gibi bir sıkıntı varsa bu kadının zaten kendi iffetiyle ilgili düşünmesi gereken, can sağlığı ile ilgili düşünmesi gereken bir mesele.Dinimizin hükümleri açısından tek sorun, kadının direksiyonda yanında mahremi yokken 90 km’den fazla araç kullanmasıdır”