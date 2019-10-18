Skandal sünnet düğünü ile ilgili 6 kişiye dava açıldı

İzmir'in Menderes ilçesinde gerçekleşen 7 yaşındaki bir çocuğun sünnet düğününde sahneye çıkan dansözlerin twerk dansı yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük tepkiye neden olan sünnet düğününe ilişkin soruşturma tamamlandı.

İzmir Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame ile skandal görüntülerinin sosyal medyada yayımlanmasının ardından gözaltına alınan ve ifadelerinin ardından serbest bırakılan 7 yaşındaki çocuğun babası F.K., annesi T.K, amcası H.K.'nin “Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali” suçundan, videoda görülen dansçı G.K. ile 2 dansçı arkadaşının ise “Çocuğun Cinsel İstismarı” ve “Hayasızca Hareket” suçlarından cezalandırılması istendi.

iha