Skandala bak!

Meclis'te 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ihraç edilen ancak kuruma yeniden dönen bir memurun darbe gecesi yaptığı skandal paylaşımlar ortaya çıktı. Ali K. isimli memur, Meclis çalışanlarının WhatsApp ortak paylaşım grubundan “İhtilal mi oldu ne? Şanlı ordumuz yönetime el koymuş, diktatörlük yıkılıyor, kapıları sıkı tutmak lazım, fareler kaçabilir” mesajlarını paylaştı.

SÖZCÜ RAPORA ULAŞTI

TBMM Başkanlığı Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı'nda memur olarak çalışan Ali K. ile ilgili hazırlanan rapora SÖZCÜ ulaştı. Çevresine kendisini ‘Süleymancı' olarak tanıtan memurun, 15 Temmuz gecesi şok mesajlar paylaştığı anlaşıldı. Meclis İnsan Kaynakları Başkanlığı'nda ‘bekletilen' raporun ‘sonuç-kanaat ve teklifi' bölümünde şu görüşlere yer verildi:

MESAJ RAPORA GİRDİ: “Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı'nda memur olarak çalışmakta olan Ali K.'nın WhatsApp ortak paylaşım grubu üzerinden 15 Temmuz 2016 günü saat 21.43 ile 23.33 saatleri arasında, darbe girişiminin başladığı saatte, ‘İhtilal mi oldu ne? Şanlı ordumuz yönetime el koymuş, diktatörlük yıkılıyor, kapıları sıkı tutmak lazım, fareler kaçabilir' iletilerini grubundaki kişilerle paylaştığı…”

HÜKÜMETE HAKARET: “Darbe yanlısı olduğu ve darbe girişimini desteklediği… Türkiye Cumhuriyeti'nin seçimle iş başına gelmiş, meşru hükümetine ve yöneticilerine ‘diktatör ve fareler dediği' iddialarının sübuta erdiği… Sübuta eren fiillerinden dolayı, Ali K. hakkında, disiplin yönünden; ‘devlet memurluğundan çıkarılması, idari yönden; ‘herhangi bir işlem tayinine gerek olmadığı'… Adli yönden; savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına…”

UMREYE GİTTİ: 15 Temmuz sonrası ihraç edilen ancak kuruma iade edilen personel arasında yer alan Ali K.'nın disiplin dosyası işleme konulmadı. Edinilen bilgiye göre skandal bürokrat şu anda umre ziyareti için Suudi Arabistan'da bulunuyor.