Sloganımız ‘Temiz Belediye’

ADAYLAR ANLATIYOR

MHP'nin Kastamonu Belediye Başkan Adayı Opr. Dr. Galip Vidinlioğlu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Ankara ve İstanbul'da Göz Hekimi olarak görev aldı. Büyük kentlerde kalma olanağı bulunmasına rağmen, memleketi Kastamonu'ya hizmet etmek adına geri döndü. MHP'nin Kastamonu'daki bütün il ve ilçe kongrelerine katılan Vidinlioğlu, 2019'da partisinden Kastamonu Belediye Başkanlığı'na Aday gösterildi. Katılımcı, üretken ve şeffaf bir belediye olacaklarının altını çizen Vidinlioğlu, “Kastamonu'muzun kaybedecek bir günü bile yok. Biz de bu yüzden 1 Nisan'ı beklemeden hemşerilerimizin isteklerini, önerilerini ve şikayetlerini toplamaya başladık. Bu şekilde katılımcı belediyeciliğin ilk adımlarını atmış olduk.

Tarihi kimlik önemli

İnşallah 31 Mart'tan sonra ‘Temiz Belediye' sloganıyla güzel Kastamonu'muza kavuşacağız” dedi. Başkan adayı Vidinlioğlu, Kastamonu'nun “Evliyalar Kenti” olarak bilindiğini, İstiklal Mücadelesinde önemli bir görev üstlendiğini belirtiyor. Projelerinde de buna uygun olarak şehrin tarihi kimliğini öne plana çıkarmaya dikkat edeceğini anlatıyor. Vidinlioğlu, “Şehrimiz konaklarıyla, tarihiyle ve Evliyalarıyla ünlü, biz de bunları öne çıkaracak, ülkemize tanıtacak, turizmi canlandıracağız” diyor.