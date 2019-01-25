Sobadan yine ölüm sızdı!

Alınan bilgiye göre, bir fabrikada işçi olarak çalışan Abdurrahman Doğan (33), gece mesaisini tamamladıktan sonra merkez Meram ilçesi Telafer Mahallesi 17469. Sokak’taki evine geldi. Bir süre sonra Doğan’dan haber alamayan yakınlarının ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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Yatağında baygın halde bulunan Doğan, ambulansla kaldırıldığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Abdurrahman Doğan’ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. AAİLGİLİ HABER Bucak'ta fabrikada yağ sobası patladı: 2'si ağır, 6 yaralı