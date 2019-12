Şoförler ‘Yaşamaya çalışıyoruz’ diyerek isyan etti!

Antalya'da toplu taşıma hizmeti veren otobüs ve midibüs şoförleri sabah 5’te başladıkları mesaiyi gece 01.15' kadar sürdürerek vatandaşı işine ve evine taşıyor. Yemek, tuvalet, sigara gibi ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanan şoförler, günlük 8 saatten fazla çalıştırılmaları nedeniyle dikkatsizlik ve yorgunluktan trafik kazalarına da davetiye çıkartıyor.

“12 SAAT ÇALIŞIP HAKARET GÖRÜYORUZ”

Antalya'da toplu taşıma otobüs şoförlerinin 2 bin 500 lira maaşla, günde 12 saat çalıştırıldıklarını belirten Antalya Toplu Taşıma Şoförleri Derneği Başkanı Elçin Güner, şöyle konuştu, “12 saat çalışan şoförlere fazla mesai ücreti ödenemiyor. 12 saat çalışıyoruz aldığımız 2 bin 500 TL maaş. Bu maaş ile çalışan birçok arkadaşımız maaş yetmediği için aynı otobüste 18 saat çalışmak zorunda”

“YÜK DEĞİL, İNSAN TAŞIYORUZ”

“Bizler kamu hizmeti yapmaktayız. Taşıdığımız yük değil, insan canı taşıyoruz” diyen Güner, “18 saat çalışan bir şoför her an bir kazaya sebep olabilir, can ve mal kaybına yol açabilir. Biz şoförler bayram ve tatil günlerinde çalışıyoruz fakat her hangi bir fazla mesai farkı alamıyoruz. Tüm bunlar olurken birde yolcuların ağır hakaretlerine ve saldırılarına maruz kalıyoruz. Bu sorunlarımızı Antalya otobüsçüler esnaf ve sanatkârlar odasına bildirdiğimizde ise bize yardımcı olmak bir kenara, arkadaşlarımıza hakarete varan sözler söylüyorlar” diye konuştu.

“BÜTÜN GÜNÜ BİR TOSTLA GEÇİRİYORUZ”

Depolama alanlarında birçok sıkıntıyla karşılaştıklarını belirten toplu taşıma şoförü Ahmet Çetin Türköz, şunları söyledi; “Depolama alanları dediğimiz yerlerde sıra beklerken insan yaşamına uygun bekleme ve istirahat odamız yok. Tuvaletler pislik içinde. Yemek yediğimiz yerle tuvalet bitişik. Hamamböcekleri, ağır idrar ve kokusu içinde yemeğimizi yemeye çalışıyoruz. Çoğu zaman yemek dahi bulamıyoruz. Bütün günü bir tostla geçiriyoruz. Bize verilen 20 dakika yeterli değil. Çünkü trafiğin yoğun olduğundan, 20 dakikamız da bitmiş oluyor”

“GÜNDE 17-18 SAAT ÇALIŞIYORUZ”

Murat Koruklu (53) isimli bir başka otobüs şoförü de “Aldığımız maaş 2 bin 500 lira. Geçim sıkıntı içindeyiz. Çoğu arkadaşımız uzun çalışma saatlerinden dolayı sabah kalmakta zorlanıyor. Bu yüzden ağır para cezaları ve 200 bilet kesiliyor. 10 gün ceza demek, günlüğü 48 liradan 500 lira demek. 200 bilet 650 lira yapar. 250 bilette arabaya kesiyor. Arabaya kesilen cezayı araç sahibi üzerine koyup bizim maaşımızdan kesiyor. Ayda bin 500 lira ile bir aileyi geçindirmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir ceza sistemi yok. Yorgun olabiliyoruz. Günde 17-18 saat çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.