Söğüt hangi şehirde? Söğüt tam olarak nerede, gerçekte var mı?

Söğüt nerede? Söğüt, Osmanlı Devleti'nin ilk kurulduğu henüz bir beylik olduğu dönemler önemli bir merkez olmuştur. Anadolu, Avrupa ile Asya ve Orta Doğu arasında tabii bir köprü vazifesi görmüştür. Diriliş Ertuğrul dizisinde işlenen konular Söğüt'te geçiyor. İşte Söğüt'ün tarihteki ve haritadaki yeri…

SÖĞÜT HANGİ İLE BAĞLI?

Eskiçağ'da orduların geçtiği güzergâh üzerinde olduğu belirtilen Söğüt yöresinin tarihi, Bilecik'i de kapsayacak biçimde Bitinya (Bithynia) bölgesinin genel tarihi içinde yer alır. Türk tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Söğüt, harita üzerinde ise kritik bir konumda yer alıyor.

SÖĞÜT’ÜN YAKIN GEÇMİŞİ

En son Hüdavendigâr vilayetine bağlı Ertuğrul sancağına bağlı kaza idi. Kurtuluş savaşında üç kez Yunan işgaline uğramış ve 6 Eylül 1922’de işgalden yanmış bir şekilde kurtulmuştur. İlçeye bağlı Kızılsaray köyünün girişinde, hem Osmanlıca, hem de Rumca yazılar taşıyan bir Yunan karakolu bulunmaktadır ve bu karakol harap haldedir.

SÖĞÜT’ÜN TARİHİ

1231 yılında Thebasion adını taşırken Anadolu Selçuklu komutanı Ertuğrul Gazi tarafından İznik İmparatorluğu’ndan alınmıştır ve kendisine Anadolu Selçuklu hükümdarı III. Alaeddin Keykubad tarafından Domaniç ile birlikte verilmiştir.

Osmanlı döneminde önce Sultanönü sancağının merkeziyken, sonra merkezin Eskişehir’e taşınmasıyla bu sancağa bağlı bucağa dönüşmüştür. 1648 yılında Anadolu vilayeti Bursa sancağının Lefke (bugün Osmaneli) kazasına bağlı bıcaktı. Daha sonra Anadolu eyaletine bağlı merkezi Bilecik olan Ertuğrul sancağının sınırlarına katıldı.