Şok iddia! Larvalı domatesler tanzime mi gitti? | Son dakika

Geçen hafta Rus tarım ürünleri denetim ajansı tarafından yapılan açıklamada geçici depolarda yapılan kontrollerde Türkiye'den üç parti halinde gelen 59.9 ton domates üzerinde canlı larva tespit edildiği belirtilmişti. Krasnodar Bölgesi ve Adige Ofisi de, Türkiye'den ithal edilen 23 ton portakaldan aldıkları numunelerde “Siyah Ladin Barbeli” olduğunu belirtmiş ve portakallar da geri gönderilmişti. Rusya geçtiğimiz yıl da zararlı madde tespit edilen 15 ton çilek, Akdeniz meyve sineği tespit edilen 550 ton mandalinayı iade etmişti. Yılbaşından bu yana yüzlerce tonluk 9 ayrı ürünü geri gönderen Rusya, geçen hafta ayrıca standartlara uygun olmayan 19 ton elmayı Türkiye’ye iade etmişti.

CHP’li Hakverdi, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye “Son 5 yılda standartlara uygun olmadığı ve zararlı madde ve canlılar bulunduğu için ülkemize iade edilen tarım ürünleri nelerdir? Hangi ülkeler bu tarım ürünlerini iade etmişlerdir? Standartlara uygun olmadığı için ülkemize iade edilen ve bir çok hastalığa neden olan tarım ürünleri imha edilmiş midir? Tanzim satış mağazalarında satılan ürünler nasıl bir kontrolden geçmektedir? Kontrol belgeleri var mıdır? Rusya'dan geri çevrilen domatesler tanzim satışlarda satışa sunulmuş mudur?” sorularını yöneltti.