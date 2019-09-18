Sokak hayvanlarına öğrenciler bakacak

Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Belediye Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'ndeki sağlık taramaları ve aşıları yapılmış kedi ve köpekleri talepte bulunan okullara bakımlarını üstlenmesi için verecek. Talepte bulunan okulların bahçelerine belediye ekipleri kulübe yapacak. Hayvanların bakımlarını ise öğrenciler yapacak.

ÖĞRENCİLER HAYVANLARLA KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİ

Proje, özel bir okulun başvurusuyla start aldı. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'nde kalan üç kedi ve 2 köpek okul bahçesindeki yuvalarına yerleştirildi. Hayvan sevgisini doyasıya yaşama fırsatı kazanan öğrenciler, daha ilk günden can dostlarıyla keyifli vakit geçirme imkanı kazandı.

“ÇOCUKLARIMIZ BAKIMLARINI ÜSTLENECEK”

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, projeyi çok önemsediklerini belirterek, “Merhamete ve şefkate muhtaç olan bu varlıklara karşı sevgi ve şefkat duygularını canlı tutmak, daha da önemlisi çocuklarımızı bu bilinçle yetiştirmek hepimizin öncelikli görevi ve sorumluluğudur. Başlattığımız bu projeyle çocuklarımız hayvan sevgisini kitaplardan edinmek yerine yaşayarak kazanmış olacaklar” diye konuştu.