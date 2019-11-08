Sokak hayvanlarını tehdit eden şahıs için belediye harekete geçti!

Nilüfer Belediyesi'nde muhasebe personeli olan Halil Altın’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar hayvanseverler tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Altın'a ait olduğu iddia edilen sözler bu kadarı da pes dedirtti.

“BU MİKROPLARI TOPLAMAZSANIZ TEK TEK VURACAĞIM”

Altın'ın, sosyal medya hesabından paylaştığı bir sokak köpeğinin fotoğrafının altına, “Az önce torunu okula götürüyordum. Okul kapısına 10 metre mesafede bu köpeği gördüm. Sabah sabah tüm ayarım kaçtı. Örnek belediyeme buradan sesleniyorum. Hasanağa’da sürüyle dolaşan bu mikropları toplamazsanız tek tek vuracağım ve Halk Evi önüne getirip atacağım. Sonra bana hayvan hakları deyip laf salatası yapmayın. Görevinizi yapın” diye yazdı.

“MÜBAREK GECE GEÇENE KADAR SÜRE VERİYORUM”

Altın, bununla da yetinmedi bu kez silah fotoğrafı paylaşıp altına da “Paylaştığım uyuz köpeği geberteceğim fakat yarın (Cuma) Kandil akşamı. Mübarek gece geçene kadar süre veriyorum. Hasanağ’da onlarca var olan bu ve buna benzer mikrop saçan kedi, köpek ne varsa cumartesi gününden itibaren tek tek temizleyerek, Halk Evi dedikleri Nilüfer Belediyesinin önüne atacağım” diye yazdı.

HAYVAN SEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ

Belediye personeli Altın’ın hayvanlara yönelik şiddet içeren paylaşımları sosyal medya da büyük tepki çekti.