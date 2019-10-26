Sokak ortasında dehşet! Görüntüler ortaya çıktı

Olay, Kale Mahallesi Milönü Caddesi’nde geçen perşembe günü meydana geldi. Akrabası Nurcan Üstek ile alışverişten dönen Meryem Üstek, 6 yıl önce boşandığı Erdal Eker ile sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada Erdal Eker, yanında getirdiği bıçağı 2 kadına sapladı. Meryem Üstek ve Nurcan Üstek kanlar içinde yere yığılırken, Erdal Eker, kaçtı.

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan kadınlar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedaviye alınan Meryem Üstek ve Nurcan Üstek’in hayati tehlikeleri bulunduğu bildirildi. Erdal Eker, kısa süre sonra polis merkezine giderek, teslim oldu. Sorgusunun ardından adliye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OLAY ANI KAMERADA

Erdal Eker’in, kadınları bıçaklayarak yaraladığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 kadının saldırı öncesi yürüyüşleri, saldırı anı ve Eker’in elindeki bıçakla yürüyerek, olay yerinden kaçışı görülüyor. DHA