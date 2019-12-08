Sokak ortasında kayınço dehşeti!

Olay, akşam saatlerinde, kentin en işlek yerlerinden Kemal Güneş Caddesi'nde meydana geldi. Ali Ş., karşılaştığı kayınbiraderleri Şaban K. ve Ferhat K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Ş., 2 kayınbiraderini bıçakladı. İki kardeş kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ali Ş., olay yerinden kaçtı.

İLGİLİ HABER Karabük'te iğrenç olay!

Çevredekilerden bazıları yaralıların kanamalarını durdurmak için müdahalede bulunurken, kardeşlerden birinin eşi kucağında bebeğiyle gözyaşları içinde sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi.

İLGİLİ HABER Ceren'in katili kendisini linçten kurtaran polisleri ekip otosunda bıçaklamış

FİLM GİBİ İZLEDİLER

Bu sırada çevrede oluşan kalabalık merakla olanları izledi. Gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerini yaptığı 2 yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

NAMUS MESELESİNDEN DOLAYI BIÇAKLAMIŞ

Ali Ş., polis ekiplerince kısa sürede suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Ali Ş.’nin ifadesinde ‘namus meselesi’nden olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. DHA