Sokak sokak dertlerini sıkıntılarını biliyorum

Röportaj: Yüksel ŞENGÜL

– Şişli'de belediye başkanlığına talipsiniz. Bu süreç nasıl başladı, nasıl karar verdiniz?

Ahmet Ahmet İsvan ve Aytekin Kotil dönemlerinde İstanbul Belediyesi'nin çeşitli kademelerinde çalıştım. Belediyeciliği İsvan'la Kotil'den öğrendim. Onlar asla vatandaşı ötekileştirmedi, herkese eşit hizmet verdiler.

– Siz ne zaman Şişlili oldunuz?

1978'de Şişli'de evlendim, 41 yıldır da Şişli'de yaşıyorum. Bir kızım bir oğlum oldu, torunum var. Kendimi doğma büyüme Şişlili görüyorum. Sokak sokak, mahalle mahalle Şişli'yi bilirim, dertlerini sıkıntılarını da. İthal başkan değil, Şişlili başkanım.

– Seçim sonucu konusunda neler söylemek istersiniz?

Şişli halkının sevgisi, ilgisi bana her şeyi anlatıyor, ankete gerek yok, ben size sonucu hemen söyleyebilirim. CHP adayı olarak ben birinci, AKP ikinci, DSP de üçüncü olacak.

– Şişli'nin bir yanında refah seviyesi yüksek diğer yanında yoksulluk hakim…

Sayın Cumhurbaşkanımız Şişli'de oturanlar için ‘Onların tuzu kuru' ifadesini kullanıyor olsa da öyle değil. Şişli'nin yoksul kesimi vicdan azabımdır. Başkan olduğum andan itibaren elim onların üzerinde olacaktır. Şişli'nin yoksul mahallelerinin Nişantaşı'ndan daha fazla uzaklaşmasına engel olacağım.

– Kentsel dönüşüm…

Sayın Ekrem İmamoğlu ile kentsel dönüşüm projelerimiz örtüşüyor. Bir yurttaşımızı bile yerinden etmeyeceğiz. Kimse mağdur olmayacak.

– İktidar partisi “Bizim adaylarımızı seçmezseniz ilinize, ilçenize hizmet alamazsınız” diyor…

Türkiye'nin normalleşmesi gerekiyor. Siyasiler artık sert ve yıkıcı üsluplarını değiştirmelidir. Vatandaşı birbirine düşürme girişimlerinin lüzumu yoktur. Ötekisi olmayan bir Şişli yaratacağız.

10 bin araç kapasiteli otopark yapacağız

– Projelerinizi kısaca özetler misiniz?

Şişli'nin sorunları İstanbul'la eşdeğerdir. Otopark, yeşil alan, kadınlarımızın sorunları önemlidir. Öncelikle 31 noktada 10 bin araçlı otopark yapacağız. Az önce Kaymakam'la görüştüm ‘Şişli'de yeşil alanın bu kadar az olması beni çok şaşırtıyor' dedi. Mimari yapımız bitişik nizamdır. Evlerin kullanılmayan iç bahçelerini hiç kimseye maliyet yüklemeden yeşil alan yapacağız. Toplam 1.5 milyon metrekarelik iç bahçe alanları bir anda yeşile dönüşecek. Çocuk parklarının bakımını ve güvenliğini sağlayacağız. Kadınların ve gençlerin kendilerini geliştirmesi için Mahalle Evleri kuracağız. Ayrıca Şişli'de ciddi şekilde gerileyen kültür sanat etkinliklerini yeniden canlandıracağız.

– “Şişli'den İstanbul'a, yerelden iktidara” diyorsunuz… Öyle bir ışık görüyor musunuz?

Tecrübelerime dayanarak buna inanıyorum. Hem Şişli'de hem İstanbul'da CHP olarak biz kazanacağız. Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte çok büyük hizmetler vereceğiz. Ne yazık ki bize rakip olarak çıkan DSP, Ankara'da ve İstanbul'da CHP'nin oy kaybetmesi için büyük çaba harcayarak AKP'ye hizmet etmektedir. Samimiyetle söylüyorum DSP, Ecevit'in kemiklerini sızlatıyor.

– Afişlerle ilgili sıkıntılar yaşanıyor galiba…

CHP olarak biz çevre kirliliği olmasın diye afiş konusunu abartmadık. Ancak son günlerde DSP, ne yazık ki CHP afişlerini parçalıyor, indiriyor, engelliyor. Şişli Emniyet Müdürü'yle görüştüm, bilgi verdim. İki gün önce CHP Gençlik Kolları'ndaki bir kardeşimizi darp ettiler. Bir gencimizin tırnağına zarar geleceğine başkanlığı feda ederim.