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Şoke eden iddia! 9 yaşındaki çocuğu bu hale getirdi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde oğlunun üzerine su döktüğü iddia edilen 9 yaşındaki K.A.'yı dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ali E. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

19:44 -
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Şoke eden iddia! 9 yaşındaki çocuğu bu hale getirdi

İddiaya göre, Kadirli 7 Mart İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencisi K.A.’nın üzerine aynı okulda okuyan H.E. teneffüste su döktü. Okul çıkışında H.E., evlerinin önünden geçen K.A.’yı babası Ali E.’ye şikayet etti. Ali E. de çocuğu dövdü.

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İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Yediği dayağın ardından gözü şişen ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi olan K.A. evine gidince durumu ailesine anlattı. Ailesinin şikâyeti üzerine gözaltına alınan Ali E. iddiaları kabul etmedi.

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SERBEST BIRAKILDI

Ali E. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, K.A.’nın annesi Yasemin A., oğlunu dövdüğünü iddia ettiği Ali E.’nin cezalandırılmasını istedi.  DHA

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