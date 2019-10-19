Şoke eden iddia! 9 yaşındaki çocuğu bu hale getirdi

İddiaya göre, Kadirli 7 Mart İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencisi K.A.’nın üzerine aynı okulda okuyan H.E. teneffüste su döktü. Okul çıkışında H.E., evlerinin önünden geçen K.A.’yı babası Ali E.’ye şikayet etti. Ali E. de çocuğu dövdü.
İDDİALARI KABUL ETMEDİ
Yediği dayağın ardından gözü şişen ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi olan K.A. evine gidince durumu ailesine anlattı. Ailesinin şikâyeti üzerine gözaltına alınan Ali E. iddiaları kabul etmedi.
SERBEST BIRAKILDI
Ali E. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, K.A.’nın annesi Yasemin A., oğlunu dövdüğünü iddia ettiği Ali E.’nin cezalandırılmasını istedi. DHA