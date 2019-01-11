15 Tatil ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Sömestr (yarıyıl) tatiline sayılı günler kaldı!

Bir eğitim-öğretim yılının daha sonuna yaklaşırken planlarını netleştirmek isteyen öğrenci ve veliler Şubat tatili ne zaman diye araştırıyor. MEB bu yıl sömestr yani yarıyıl tatili tarihini belirledi. Bu yarıyıl tatili yani sömestr hem öğrenciler için hem de veliler için birtakım değerlendirmeleri yapabilmeleri noktasında son derece önemli bir fırsat olarak görülüyor. Peki 15 tatil ne zaman başlayacak?

15 tatil başlamasına kısa bir süre kala öğrenciler dinlenmek için gün saymaya başladı. MEB tarafından 15 tatil başlayacağı tarih belirlendi. 15 tatil uzayacak mı? Öğrenciler kadar Veliler de sömestr tatili için planlarını yapmaya başladı. İşte yarı yıl ne zaman sorusunun cevabı…

15 TATİL NE ZAMAN?

MEB, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci döneminin 18 Ocak 2019 Cuma günü sona ereceğini ve yarıyıl tatilinin, 21 Ocak 2019 – 1 Şubat 2019 tarihlerinde başlayacağını duyurdu. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek

OKULLAR AÇILANA KADAR NELER YAPILABİLİR?

Yoğun bir eğitim öğretim dönemini tamamlayarak tatile hazırlanıldığını ifade eden Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, öğrencilere yönelik “Karnelerinizi alacak, bir dönemin çalışmalarının ilk sonuçlarını göreceksiniz. Karne notları ne başarının ne de başarısızlığın biricik göstergesidir. Öğrenme sürecindeki eksiklerimizi ve öğrenme biçimlerimizi gözden geçirme fırsatıdır” dedi.

“Veliler, öğrenciler ve öğretmenler olarak, karnelerimizden kaba bir başarı ya da başarısızlık sonucu çıkarmaktan öte, kendine yetebilen toplumsal duyarlılıkları gelişmiş, değerlerini günlük hayatına yansıtabilen kişilikler inşa edebilmeyi hedeflemeliyiz.” değerlendirmesini yapan Güngör, “Unutmayalım ki bilgi eksikliğinin telafisi mümkün ama kişilik inşasının eksikliğinin telafisi kolay değildir” dedi.