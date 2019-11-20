Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son 72 saatte 9 cinayet işlendi

Türkiye'nin dört bir yanından peş peşe cinayet haberleri geliyor. Karısını, babasını, kız kardeşini gözünü kırpmadan öldüren katiller, işledikleri cinayetleri soğukkanlılıkla itiraf ediyor. Son 72 saatte dokuz cinayet işlendi, beşi kadın 10 kişi vahşice öldürüldü.

Sozcu.com.tr
15:35 -
Haberler Gündem
Son 72 saatte 9 cinayet işlendi

17 KASIM

KÜTAHYA: Süleyman D., boşandığı Meryem Ç.’nin evini bastı. Eski eşini pompalı tüfekle yaraladı. Sevgilisi olduğunu iddia ettiği fırıncı Fatih Göre’yi de dükkanında öldürdü.

ISPARTA: Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezinde uzman çavuş olarak görev yapan Erkan Öztürk ve eşi Ebru Öztürk, evlerinde ölü bulundu. Katilin, Ebru Öztürk’ün polis memuru kardeşi olduğu, karı-kocayı iki yeğeninin gözleri önünde öldürdüğü ortaya çıktı.

İLGİLİ HABEREski karısını vurup, fırıncıyı öldürdüEski karısını vurup, fırıncıyı öldürdü

18 KASIM

İZMİR: Cezaevi firarisi Şehmuz Selçuk, sevgilisi olduğu iddia edilen bir çocuk annesi 24 yaşındaki Melisa Kalem’i yaşadığı apartmanda öldürdükten sonra intihar etti.

OSMANİYE: Çaycılık yapan Ali Osman Sarı, dört ay önce evlendiği Serpil Sarı’yı kazakla boğarak öldürdü. 26 yaşındaki Sarı, akrabalarına 38 yaşındaki eşini öldürdüğünü söyledikten sonra teslim oldu.

ISPARTA: Üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından boğularak ve bıçaklanarak öldürüldü.

İLGİLİ HABERYakınları sinir krizi geçirmişti... Cenaze ortada kaldıYakınları sinir krizi geçirmişti... Cenaze ortada kaldı

19 KASIM

BURDUR: Çobanlık yapan 60 yaşındaki Hasan Hüseyin Süzen’in ormanlık alanda ölü bulundu. Jandarma tarafından gözaltına alınan oğlu ismail Sözen, cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti.

20 KASIM

MANİSA: Alparslan N., tartıştığı eşi Nevin N.’yi tüfekle başından vurarak öldürdü. Çiftin altı ay önce evlendiği, Nevin N.’nin ilk evliliğinden iki çocuğu olduğu öğrenildi.

İSTANBUL: Küçükçekmece’de yakınlarının bir süredir haber alamadığı 57 yaşındaki Enver Uzan kurşunlanarak öldürülmüş halde bulundu.

DİYARBAKIR: Bağlar ilçesinde Güney Koreli Jınwook Kim, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABER6 ay önce evlendiği karısını başından tüfekle vurdu6 ay önce evlendiği karısını başından tüfekle vurdu
aile Burdur Cinayet Çocuk intihar Isparta izmir Kadın kurban Kütahya Manisa Meryem Polis
Son güncelleme: 15:48 20.11.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more