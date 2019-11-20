Son 72 saatte 9 cinayet işlendi

17 KASIM

KÜTAHYA: Süleyman D., boşandığı Meryem Ç.’nin evini bastı. Eski eşini pompalı tüfekle yaraladı. Sevgilisi olduğunu iddia ettiği fırıncı Fatih Göre’yi de dükkanında öldürdü.

ISPARTA: Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezinde uzman çavuş olarak görev yapan Erkan Öztürk ve eşi Ebru Öztürk, evlerinde ölü bulundu. Katilin, Ebru Öztürk’ün polis memuru kardeşi olduğu, karı-kocayı iki yeğeninin gözleri önünde öldürdüğü ortaya çıktı.

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18 KASIM

İZMİR: Cezaevi firarisi Şehmuz Selçuk, sevgilisi olduğu iddia edilen bir çocuk annesi 24 yaşındaki Melisa Kalem’i yaşadığı apartmanda öldürdükten sonra intihar etti.

OSMANİYE: Çaycılık yapan Ali Osman Sarı, dört ay önce evlendiği Serpil Sarı’yı kazakla boğarak öldürdü. 26 yaşındaki Sarı, akrabalarına 38 yaşındaki eşini öldürdüğünü söyledikten sonra teslim oldu.

ISPARTA: Üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından boğularak ve bıçaklanarak öldürüldü.

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19 KASIM

BURDUR: Çobanlık yapan 60 yaşındaki Hasan Hüseyin Süzen’in ormanlık alanda ölü bulundu. Jandarma tarafından gözaltına alınan oğlu ismail Sözen, cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti.

20 KASIM

MANİSA: Alparslan N., tartıştığı eşi Nevin N.’yi tüfekle başından vurarak öldürdü. Çiftin altı ay önce evlendiği, Nevin N.’nin ilk evliliğinden iki çocuğu olduğu öğrenildi.

İSTANBUL: Küçükçekmece’de yakınlarının bir süredir haber alamadığı 57 yaşındaki Enver Uzan kurşunlanarak öldürülmüş halde bulundu.

DİYARBAKIR: Bağlar ilçesinde Güney Koreli Jınwook Kim, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.