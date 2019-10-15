Son anda böyle kurtuldu

Kaza, dün öğlen saatlerinde, Bartın- Amasra yolu Arıt kavşağında meydana geldi. Sürücüsü Amasra yönüne giden otomobille kavşaktan çıkan otomobil çarpıştı.

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Kaza sırasında yol kenarında bekleyen bir kişi, son anda kendisini geriye atarak otomobillerin altında kalmaktan kurtuldu. Kazada, otomobillerdeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerin ardından yaralılar, Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 3 kişi tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. DHA