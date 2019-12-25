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Son bir haftada aynı yerde üçüncü ceset!

Van'ın Başkale ilçesinin İran sınırında donarak öldüğü tespit edilen bir erkek cesedi bulundu. Aynı bölgede son bir haftada üç cesede rastlandı.

11:38 -
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Son bir haftada aynı yerde üçüncü ceset!

Hudut Kartalları ekiplerince Van’ın Başkale ilçesi sınırlarındaki Yiğit Dağı eteğinde bir erkek cesedi bulundu. Cesedin, Türkiye'ye kaçak yollarla girmeye çalışan 25 yaşlarında Nijerya uyruklu düzensiz göçmene ait olduğu belirlendi.

Yapılan incelemede, göçmenin soğuk hava nedeniyle donarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekipleri aynı bölgede son bir haftada üç erkek cesedi bulundu. Cesetleri bulunan üç kişinin de Türkiye’ye kaçak yollardan girmeye çalışan düzensiz göçmenler olduğu açıklandı. (İHA)

İran Nijerya Türkiye Van
Son güncelleme: 11:40 25.12.2019
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