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Son Dakika… 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlayan şahsın cansız bedeni çıkarıldı

Geçtiğimiz Salı günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki intihar olayından sonra bugün bir üzücü haber daha geldi. Erkan Baş isimli 39 yaşındaki şahıs, 15 Temmuz Köprüsü'nden atlayarak intihar etti. Şahsın cansın bedeni deniz polisi tarafından çıkarıldı.

17:47 -
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Son Dakika… 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlayan şahsın cansız bedeni çıkarıldı

Olay, saat 17.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde meydana geldi. 39 yaşındaki Erkan Baş, geldiği otomobilini bırakıp kendini köprünün kuzey yönünden aşağı bıraktı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ’NDE BİR İNTİHAR VAKASI YAŞANDI. E.B. İSİMLİ 39 YAŞINDAKİ ŞAHIS, KÖPRÜDEN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ. ŞAHSIN CANSIZ BEDENİ DENİZ POLİSİ TARAFINDAN ÇIKARILDI. FOTOĞRAFLAR:İHA

 

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Boğazın akıntılı sularında gözden kaybolan Baş’ın cansız bedeni, deniz polisi tarafından kısa sürede bulunarak sudan çıkarıldı.

FOTOĞRAFLAR:İHA

Kurtarma botuna alınan Başı’n cesedi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı Harem Tahlisiye Bot İstasyonu’na getirildi. Ceset incelemelerin ardından ambulansla hastane morguna kaldırıldı.

DHA

 

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Son güncelleme: android-time 19:49 23.05.2019
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