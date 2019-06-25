Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlayan kişi bulunamadı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden, bir kişi denize atlayarak intihar etti. Yapılan aramalara rağmen intihar eden kişinin cesedi bulunamadı.

17:49 -
Haberler Gündem
Son dakika… 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlayan kişi bulunamadı

Olay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa’dan Anadolu Yakası’na geçiş yönünde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kullandığı araçla Anadolu Yakası yönüne ilerleyen bir kişi, köprünün ortasında aracını durdurdu. Araçtan inerek korkuluklara çıkan kimliği henüz belirlenemeyen kişi, kendini aşağı bıraktı.

Olayın fark edilmesinin ardından, deniz polisi, sahil güvenlik ve kıyı emniyet ekipleri, köprü altı ve Beşiktaş açıklarında arama çalışmalarında bulundu. Tüm aramalara rağmen denize atlayan kişi bulunamadı. DHA

İstanbul Seçim Sonuçları ->
Son güncelleme: android-time 18:22 25.06.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more