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Son dakika… 17 hakim savcı FETÖ’den ihraç edildi
HSK Genel Kurulu, FETÖ irtibatı nedeniyle 17 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti.
android-time
14:59
10 Ocak 2019
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HSK Genel Kurulu, FETÖ irtibatı nedeniyle 17 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti.
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FETÖ
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