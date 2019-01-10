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Son dakika… 17 hakim savcı FETÖ’den ihraç edildi

HSK Genel Kurulu, FETÖ irtibatı nedeniyle 17 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti.

android-time 14:59
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Son dakika… 17 hakim savcı FETÖ’den ihraç edildi
HSK Genel Kurulu, FETÖ irtibatı nedeniyle 17 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti.

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