Son dakika… Birçok ilde FETÖ operasyonu: 102 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 6'sı muvazzaf 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan Adana merkezli 20 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 42'si muvazzaf 52 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ’nün askeri yapılanmasına operasyon: 52 gözaltı

Adana merkezli 20 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında albay, yarbay, yüzbaşı ve binbaşıların da bulunduğu 42’si muvazzaf 52 asker gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Adana merkezli 20 ilde şafak vakti FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 42'si muvazzaf 52 asker gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve aralarında albay, yarbay, yüzbaşı ve binbaşının da bulunduğunu şüphelilerin ankesörlü telefonla örgütün mahrem imamlarıyla bağlantı halinde oldukları ileri sürüldü.

İSTANBUL’DA 50 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

TSK’daki FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada 16 ilde 50 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 1 Albay, 2 Binbaşı, 1 Yüzbaşı, 2 Astsubay ve 44 askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 50 şüphelinin yakalanması için sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan operasyonlar devam ediyor