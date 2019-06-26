Son dakika… 23 Haziran’dan sonra Ekrem İmamoğlu ilk kez canlı yayında

İki kez İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, büyük bir seçim zaferi kazandığı 23 Haziran seçimleri sonrasında ilk kez gazeteci Didem Arslan Yılmaz’ın Habertürk’te canlı yayınında konuğu oldu.

İmamoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle;

31 Mart’la kıyaslanacak bir gün değildi her şeyden önce. Çünkü bir tarafta kaygılar, tereddütler, insanı ne yazık ki beklentilerinizi karşılamayan kurumlar hem de size ait kurumlar. Dolayısıyla bu sefer daha tedbirliydik.

Kendi bilgi ağımızın yanı sıra, başka bağımsız ajansların bilgi sunmasını sağladık. Kamuoyunu aydınlatma konusunda hazırlıklıydı bütün Türkiye buna.

İstanbul yerel seçim olmaktan çıkmıştı. Türkiye’nin demokrasisi için çok önemli bir gündü. Bunun sorumluluğunun hissedilmesi için elimizden geleni yapmıştık.

“ALTIN SANDIK”

Gelen sandık sonuçlarında artışlar. Bizim altın sandık dediğimiz sandıklar vardı. O sandıkların ortalaması bir nevi seçim sonuçlarını veriyordu. İstanbul’un 39 ilçesinde vardı bu sandıklar.

Biz yüzde yüzünü açıkladık AA uzun süre orada durdu. Bence AA’ya devletin yetkilileri de güvenmesin. Hükümetin yetkilileri de güvenmesin.

Bazı sandıklardan gelen veriler Türkiye’nin seçim sonuçlarını da verebiliyor. Bu işe hep birlikte kafa yorduk. Yüzde 15 verileri girilmişti saat 6 gibiydi biz yaklaşık sonucu hissetmiştik. Ama rakibimizin açıklamasını bekliyorduk açıkçası.

AYRINTILAR GELİYOR…

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