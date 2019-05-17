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Son dakika… 300 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanlığı, Siirt’te etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, gri kategoride yer alan ‘Rojbin Gaver Mizgin’ kod adlı Raife Kutlak olduğunu açıkladı.

17:19 -
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Son dakika… 300 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yakalanan teröristlerden ‘Rojbin Gaver Mizgin’ kod adlı Raife Kutlak’ın 300 bin TL ödülle arandığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

“İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Siirt-Eruh kırsalında, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ‘Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici 2019-18 Operasyonu’nda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan ‘Rojbin Gever Mizgin’ kod adlı Raife Kutlak olduğu tespit edilmiştir.” DHA

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Son güncelleme: android-time 17:30 17.05.2019
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