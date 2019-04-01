SON DAKİKA: 31 Mart 2019 Ankara yerel seçim sonuçları! Ankara’da kim kazandı?

Ankara’nın yeni belediye başkan adayı Mansur Yavaş oldu. Yavaş, seçim zaferinin ardından balkon konuşması gerçekleştirdi ve “Bugün Ankara'da kaybeden Özhaseki'dir. Evet Özhaseki ve kirli siyaseti kaybetmiştir. Kazanan demokrasimiz ve tüm partiler olmuştur. Aday tanıtım toplantısında söz vermiştim. Bizler kinle gelmiyoruz. Bizler nefret dilini uzak tutacağız.” dedi. Seçmenler Ankara’nın ilçelerinde hangi partilerin seçildiğini merak ediyor. İşte Ankara seçim sonuçları…

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI

Ankara İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 1.317.168 %40,93 1.220.787 %37,94 231.062 %7,18 228.594 %7,10 66.667 %2,07 63.523 %1,97 36.051 %1,12 13.223 %0,41 10.154 %0,32 7.324 %0,23 6.783 %0,21 6.698 %0,21

MANSUR YAVAŞ: LİYAKAT DÖNEMİ BAŞLAMIŞTIR

Mansur Yavaş sözlerine devam ederken, “Liyakat dönemi başlamıştır. Hiç kimse kaybetmemiş Ankara kazanmıştır. Tüm Ankara el ele kazanmıştır. Ankara'da huzur kazanmıştır. Şimdi bizlere düşen Ankaralıların emeği ile alın teri ile ortaya çıkan bu duruşu başkentimize hizmetle yüceltmektir. Kinimiz yoktur. Aşkla çalışacak irademiz ve gülümsememiz vardır. Ankara'daki tüm hemşerilerimiz rahat uyusunlar. Belediye çalışanlarımız tedirgin olmasın. Kimse ile kavgamız yok. Tek kavgamız Ankara için çalışmak olacaktır. Değerli hemşerilerim taşkınlık yapacak olanlar. Kirli hesaplara fırsat da vermeyin. Biz Ankara'daki hemşerilerimizi kardeşimiz biliyoruz. Çünkü artık biz büyük bir aileyiz” ifadesini kullandı.

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ANKARA İLÇE SEÇİM SONUÇLARI



