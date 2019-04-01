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SON DAKİKA: 31 Mart 2019 Ankara yerel seçim sonuçları! Ankara’da kim kazandı?

Ankara'da 25 yıl sonra belediye başkanı değişti! Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş, yüzde 50 bandında aldığı oy ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Seçmenlere teşekkür eden Yavaş, herkesin başkanı olacağını dile getirdi. İşte Ankara'nın ilçelerinde seçim sonuçları...

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SON DAKİKA: 31 Mart 2019 Ankara yerel seçim sonuçları! Ankara’da kim kazandı?

Ankara’nın yeni belediye başkan adayı Mansur Yavaş oldu. Yavaş, seçim zaferinin ardından balkon konuşması gerçekleştirdi ve “Bugün Ankara'da kaybeden Özhaseki'dir. Evet Özhaseki ve kirli siyaseti kaybetmiştir. Kazanan demokrasimiz ve tüm partiler olmuştur. Aday tanıtım toplantısında söz vermiştim. Bizler kinle gelmiyoruz. Bizler nefret dilini uzak tutacağız.” dedi. Seçmenler Ankara’nın ilçelerinde hangi partilerin seçildiğini merak ediyor. İşte Ankara seçim sonuçları…

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI

Ankara İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Mansur Yavaş CHP CHP 1.657.923 % 50,90
Mehmet Özhaseki AK Parti AK Parti 1.532.977 % 47,06
Mesut Doğan Saadet Partisi Saadet Partisi 32.874 % 1,01
Haydar Yılmaz DSP DSP 9.865 % 0,30
Vatan Partisi Vatan Partisi 8.549 % 0,26
BTP BTP 5.331 % 0,16
TKP TKP 4.715 % 0,14
Diğer Diğer 2.761 % 0,08
SABİT TEKİN SABİT TEKİN 688 % 0,02
MEHMET HOŞOĞLU MEHMET HOŞOĞLU 558 % 0,02
MERİÇ MEYDAN MERİÇ MEYDAN 485 % 0,01
RECEP GÖKYER RECEP GÖKYER 407 % 0,01
MEHMET CERİT MEHMET CERİT 395 % 0,01
Ankara İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 1.317.168%40,93
CHP CHP 1.220.787%37,94
İyi Parti İyi Parti 231.062%7,18
MHP MHP 228.594%7,10
BBP BBP 66.667%2,07
Saadet Partisi Saadet Partisi 63.523%1,97
HDP HDP 36.051%1,12
DP DP 13.223%0,41
TKP TKP 10.154%0,32
Vatan Partisi Vatan Partisi 7.324%0,23
DSP DSP 6.783%0,21
BTP BTP 6.698%0,21

MANSUR YAVAŞ: LİYAKAT DÖNEMİ BAŞLAMIŞTIR

Mansur Yavaş sözlerine devam ederken, “Liyakat dönemi başlamıştır. Hiç kimse kaybetmemiş Ankara kazanmıştır. Tüm Ankara el ele kazanmıştır. Ankara'da huzur kazanmıştır. Şimdi bizlere düşen Ankaralıların emeği ile alın teri ile ortaya çıkan bu duruşu başkentimize hizmetle yüceltmektir. Kinimiz yoktur. Aşkla çalışacak irademiz ve gülümsememiz vardır. Ankara'daki tüm hemşerilerimiz rahat uyusunlar. Belediye çalışanlarımız tedirgin olmasın. Kimse ile kavgamız yok. Tek kavgamız Ankara için çalışmak olacaktır. Değerli hemşerilerim taşkınlık yapacak olanlar. Kirli hesaplara fırsat da vermeyin. Biz Ankara'daki hemşerilerimizi kardeşimiz biliyoruz. Çünkü artık biz büyük bir aileyiz” ifadesini kullandı.

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