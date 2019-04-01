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Son dakika: 31 Mart Genel Seçim Sonuçları belli oldu! İşte il il seçim sonuçları…

Türkiye, 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına kilitlendi. Ankara'da Mansur Yavaş, İzmir'de Tunç Soyer, Antalya'da Muhittin Böcek belediye başkanı seçildi. İstanbul'da ise Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasında devam eden rekabette henüz kesin bir sonuç açıklanmadı. İşte il il yurtta seçim sonuçları...

01:45 -
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Son dakika: 31 Mart Genel Seçim Sonuçları belli oldu! İşte il il seçim sonuçları…

Türkiye, yerel yönetimi belirlemek üzere sandığa gitti. 81 ilde 57 milyon kişi oy kullandı. İstanbul için henüz kesin bir sonuç açıklanmazken Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında kıyasıya bir rekabet söz konusu. Milyonlarca seçmen YSK’nın yapacağı açıklamayı bekliyor. Öte yandan Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklamalar gelmeye devam ediyor. İşte il il seçim sonuçları…

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

İstanbul İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Binali Yıldırım AK Parti AK Parti 4.111.219 % 48,71
Ekrem İmamoğlu CHP CHP 4.106.776 % 48,65
Necdet Gökçınar Saadet Partisi Saadet Partisi 102.851 % 1,22
Diğer Diğer 54.309 % 0,64
DSP DSP 38.098 % 0,45
BTP BTP 7.574 % 0,09
Vatan Partisi Vatan Partisi 7.146 % 0,08
DP DP 6.592 % 0,08
TKP TKP 3.036 % 0,04
ÖZGE AKMAN ÖZGE AKMAN 610 % 0,01
DOĞAN DUMAN DOĞAN DUMAN 533 % 0,01
AYSEL TEKEREK AYSEL TEKEREK 374 % 0,00
LÜTFÜ YILMAZ LÜTFÜ YILMAZ 198 % 0,00
MEHMET YILDIZ MEHMET YILDIZ 159 % 0,00
MUHAMMET ALİ CANCA MUHAMMET ALİ CANCA 131 % 0,00
AHMET ÇÖRDÜK AHMET ÇÖRDÜK 128 % 0,00
VEDAT ÖZTÜRK VEDAT ÖZTÜRK 123 % 0,00
ALİ RIZA KANSIZ ALİ RIZA KANSIZ 111 % 0,00
HÜSEYİN KARABULUT HÜSEYİN KARABULUT 111 % 0,00
FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU 106 % 0,00
ÖZKAN MUSTAFA KÜÇÜKKURAL ÖZKAN MUSTAFA KÜÇÜKKURAL 105 % 0,00
GÜLDES ÖNKOYUN GÜLDES ÖNKOYUN 104 % 0,00
DURSUNALİ BACIOĞLU DURSUNALİ BACIOĞLU 78 % 0,00
HASAN ATASOY TORUN HASAN ATASOY TORUN 75 % 0,00
BURHAN EROL BURHAN EROL 65 % 0,00
HAZER ORUÇ KAYA HAZER ORUÇ KAYA 65 % 0,00
HALEF ALP HALEF ALP 60 % 0,00
MEMET ALİ AYDOĞMUŞ MEMET ALİ AYDOĞMUŞ 56 % 0,00
SEÇKİN İLKER SEÇKİN İLKER 44 % 0,00
BURAK KADIOĞLU BURAK KADIOĞLU 31 % 0,00
MEHMET CELAL BAYKARA MEHMET CELAL BAYKARA 30 % 0,00
ABDULCELİL GÜLAP ABDULCELİL GÜLAP 25 % 0,00
ORUÇ KARACIK ORUÇ KARACIK 13 % 0,00

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI

Ankara İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Mansur Yavaş CHP CHP 1.523.819 % 50,62
Mehmet Özhaseki AK Parti AK Parti 1.420.855 % 47,20
Mesut Doğan Saadet Partisi Saadet Partisi 26.247 % 0,87
Diğer Diğer 16.965 % 0,56
Haydar Yılmaz DSP DSP 7.565 % 0,25
Vatan Partisi Vatan Partisi 5.571 % 0,19
BTP BTP 4.040 % 0,13
TKP TKP 3.603 % 0,12
SABİT TEKİN SABİT TEKİN 444 % 0,01
MEHMET HOŞOĞLU MEHMET HOŞOĞLU 305 % 0,01
MERİÇ MEYDAN MERİÇ MEYDAN 293 % 0,01
MEHMET CERİT MEHMET CERİT 251 % 0,01
RECEP GÖKYER RECEP GÖKYER 214 % 0,01


İZMİR SEÇİM SONUÇLARI

İzmir İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Tunç Soyer CHP CHP 1.428.537 % 58,06
Nihat Zeybekci AK Parti AK Parti 947.011 % 38,49
Saadet Partisi Saadet Partisi 22.751 % 0,92
Diğer Diğer 21.802 % 0,89
DSP DSP 14.454 % 0,59
DP DP 8.334 % 0,34
Vatan Partisi Vatan Partisi 7.005 % 0,28
TKP TKP 5.986 % 0,24
BTP BTP 2.848 % 0,12
İBRAHİM DEMİR İBRAHİM DEMİR 575 % 0,02
DENİZ TÜTMEZ DENİZ TÜTMEZ 463 % 0,02
YALÇIN YANIK YALÇIN YANIK 326 % 0,01
ALİ İHSAN ERDENİLGEN ALİ İHSAN ERDENİLGEN 227 % 0,01

ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI

Antalya İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Muhittin Böcek CHP CHP 676.568 % 50,78
Menderes Türel AK Parti AK Parti 618.916 % 46,45
DSP DSP 10.465 % 0,79
Saadet Partisi Saadet Partisi 9.830 % 0,74
DP DP 6.148 % 0,46
Diğer Diğer 4.871 % 0,37
Vatan Partisi Vatan Partisi 2.358 % 0,18
TKP TKP 1.469 % 0,11
BTP BTP 1.201 % 0,09
BEKİR KARADAŞ BEKİR KARADAŞ 471 % 0,04

YSK: KESİNTİ OLUP GİDERİLDİ

YSK Başkanı Sadi Güven, “Seçim sonuçlandı. Kesin seçim sonuçlarını en kısa sürede açıklayacağız. Teknik gereklilik nedeniyle yapılan işlem sonucunda siyasi partilerimizin veri çekme sürecinde bir kesinti olup giderilmiştir” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 31 Mart yerel seçimlerinin tamamlanmasıyla beraber gece saat 23.25’te kameraların karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu. Seçimin sonuçlandığını ilan eden Güven, 57 milyon 58 bin 636 oy kullanma hakkına sahip seçmenin, 195 bin 784 sandıkta oy kullandığını aktardı.

İMAMOĞLU: YSK’YI GÖREVE DAVET EDİYORUM

İmamoğlu “Yeni bir veri ile karşınıza gelmeyi uzun süre bekledim. Ancak yaptığımız uyarılardan sonra şu an itibarıyla tam 40 dakikadır ne yazık ki, televizyonlarda veri girişi durmuş durumda. Hâlbuki daha önce her 3 dakikada 4 dakikada bir 0,5 oranında veri girişi yapılıyordu. Şu ana kadar aslında o hızla İstanbul’un verisini tamamlayabileceklerdi. Bu bizim manipülasyon endişemizi daha da güçlendirdi. Ben vatandaşlarımızı bilgilendirmek zorundayım. Yaptığımız istatistiki verilere göre yüzde 90’ları aştıktan sonra işleri daha da zorlaşacak. Yüzde 92, 93’leri bulduktan sonra veri açıklaması işleri daha da zorlaşacak. Kafaları karıştı. Tekrar uyarıyorum. YSK’yı göreve davet ediyorum” dedi.

MANSUR YAVAŞ: HERKESİN BAŞKANI OLACAĞIM

Mansur Yavaş, “Tüm annelerin elini öpeceğim. Bundan sonrası için Ankara'ya hizmet yolunda yine dualarını isteyeceğim. Sevgili Ankaralılar kazandığımızda bir zafer olarak görmeyeceğimizi söyledim bizim yenmek zorunda olduğumun biz düşman yok ki… Kazanan tüm Ankara olacaktır. Bugün Ankara'da kaybeden Özhaseki'dir. Evet Özhaseki ve kirli siyaseti kaybetmiştir. Kazanan demokrasimiz ve tüm partiler olmuştur. Aday tanıtım toplantısında söz vermiştim. Bizler kinle gelmiyoruz. Bizler nefret dilini uzak tutacağız. Hiçbir ayrım yapmadan bu şehri kardeş yapacağız Bir temennide bulunmuştum. Görevimi bıraktığımda herkesin başkanı olacağım demiştim.” dedi.

BİNALİ YILDIRIM: KAZANDIK

AK Parti İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Binali Yıldırım, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini değerlendirerek, “Bu saat itibarıyla İstanbul seçim sayıları, gayri resmi sonuçları 31 bin 124 sandıkta tamamlanmış bulunuyor. Bu sonuca göre İstanbul’da seçimi kazandık.” dedi.

AJANSLAR

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Son güncelleme: android-time 01:50 01.04.2019
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