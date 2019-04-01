Son dakika: 31 Mart Genel Seçim Sonuçları belli oldu! İşte il il seçim sonuçları…

Türkiye, yerel yönetimi belirlemek üzere sandığa gitti. 81 ilde 57 milyon kişi oy kullandı. İstanbul için henüz kesin bir sonuç açıklanmazken Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında kıyasıya bir rekabet söz konusu. Milyonlarca seçmen YSK’nın yapacağı açıklamayı bekliyor. Öte yandan Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklamalar gelmeye devam ediyor. İşte il il seçim sonuçları…

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

ANKARA SEÇİM SONUÇLARI





ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI





YSK: KESİNTİ OLUP GİDERİLDİ

YSK Başkanı Sadi Güven, “Seçim sonuçlandı. Kesin seçim sonuçlarını en kısa sürede açıklayacağız. Teknik gereklilik nedeniyle yapılan işlem sonucunda siyasi partilerimizin veri çekme sürecinde bir kesinti olup giderilmiştir” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 31 Mart yerel seçimlerinin tamamlanmasıyla beraber gece saat 23.25’te kameraların karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu. Seçimin sonuçlandığını ilan eden Güven, 57 milyon 58 bin 636 oy kullanma hakkına sahip seçmenin, 195 bin 784 sandıkta oy kullandığını aktardı.

İMAMOĞLU: YSK’YI GÖREVE DAVET EDİYORUM

İmamoğlu “Yeni bir veri ile karşınıza gelmeyi uzun süre bekledim. Ancak yaptığımız uyarılardan sonra şu an itibarıyla tam 40 dakikadır ne yazık ki, televizyonlarda veri girişi durmuş durumda. Hâlbuki daha önce her 3 dakikada 4 dakikada bir 0,5 oranında veri girişi yapılıyordu. Şu ana kadar aslında o hızla İstanbul’un verisini tamamlayabileceklerdi. Bu bizim manipülasyon endişemizi daha da güçlendirdi. Ben vatandaşlarımızı bilgilendirmek zorundayım. Yaptığımız istatistiki verilere göre yüzde 90’ları aştıktan sonra işleri daha da zorlaşacak. Yüzde 92, 93’leri bulduktan sonra veri açıklaması işleri daha da zorlaşacak. Kafaları karıştı. Tekrar uyarıyorum. YSK’yı göreve davet ediyorum” dedi.

MANSUR YAVAŞ: HERKESİN BAŞKANI OLACAĞIM

Mansur Yavaş, “Tüm annelerin elini öpeceğim. Bundan sonrası için Ankara'ya hizmet yolunda yine dualarını isteyeceğim. Sevgili Ankaralılar kazandığımızda bir zafer olarak görmeyeceğimizi söyledim bizim yenmek zorunda olduğumun biz düşman yok ki… Kazanan tüm Ankara olacaktır. Bugün Ankara'da kaybeden Özhaseki'dir. Evet Özhaseki ve kirli siyaseti kaybetmiştir. Kazanan demokrasimiz ve tüm partiler olmuştur. Aday tanıtım toplantısında söz vermiştim. Bizler kinle gelmiyoruz. Bizler nefret dilini uzak tutacağız. Hiçbir ayrım yapmadan bu şehri kardeş yapacağız Bir temennide bulunmuştum. Görevimi bıraktığımda herkesin başkanı olacağım demiştim.” dedi.

BİNALİ YILDIRIM: KAZANDIK

AK Parti İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Binali Yıldırım, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini değerlendirerek, “Bu saat itibarıyla İstanbul seçim sayıları, gayri resmi sonuçları 31 bin 124 sandıkta tamamlanmış bulunuyor. Bu sonuca göre İstanbul’da seçimi kazandık.” dedi.

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