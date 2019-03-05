Son dakika: 4 gün sonra hava bambaşka olacak! Meteoroloji’den hava durumu tahminleri…

Bir mevsim geride kalıyor ve bahar havası kendini hissettirmeye başlıyor. Son dakika tahminlerine göre bugün yurt genelinde parçalı bulutlu olacak olan hava, yarın İstanbul dahil birçok şehirde kısa süreli yağışlara neden olacak. Hafta sonu ise yurt genelinde güneşli ve sıcak bir hava hakim olacak.

HAVALAR HIZLA ISINACAK!

Hafta sonu yurdun kıyı kesimlerinde 20 derecenin üzerine çıkacak sıcaklıklar iç bölgelerde de güneşin etkisiyle baharı hissettirecek.

KISA SÜRELİ YAĞIŞLARA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney ve doğu; zamanla kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu (Siirt hariç), Batı Akdeniz’in kıyı kesimleri, sabah saatlerinde Bitlis çevreleri ile gece saatlerinde Trakya’nın yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Bitlis çevrelerinde hafif kar şeklinde gerçekleşmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.