Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika: 4 gün sonra hava bambaşka olacak! Meteoroloji’den hava durumu tahminleri…

Martla beraber yurtta hava adım adım ısınmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika tahminlerine göre hava sıcaklıkları hafta sonuna doğru adım adım yükselecek. Cumartesi günü Türkiye'nin hemen hemen tamamı güneşli bir havanın etkisi altında olacak. İşte hava durumuna dair son detaylar...

09:50 -
Haberler Gündem
Son dakika: 4 gün sonra hava bambaşka olacak! Meteoroloji’den hava durumu tahminleri…

Bir mevsim geride kalıyor ve bahar havası kendini hissettirmeye başlıyor. Son dakika tahminlerine göre bugün yurt genelinde parçalı bulutlu olacak olan hava, yarın İstanbul dahil birçok şehirde kısa süreli yağışlara neden olacak. Hafta sonu ise yurt genelinde güneşli ve sıcak bir hava hakim olacak.

HAVALAR HIZLA ISINACAK!

Hafta sonu yurdun kıyı kesimlerinde 20 derecenin üzerine çıkacak sıcaklıklar iç bölgelerde de güneşin etkisiyle baharı hissettirecek.

KISA SÜRELİ YAĞIŞLARA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney ve doğu; zamanla kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu (Siirt hariç), Batı Akdeniz’in kıyı kesimleri, sabah saatlerinde Bitlis çevreleri ile gece saatlerinde Trakya’nın yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Bitlis çevrelerinde hafif kar şeklinde gerçekleşmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 09:51 05.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more