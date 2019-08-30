Son dakika.. 437 vakıftaki 203 yöneticiye dava!

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmuş vakfların denetiminin yapıldığını bildiren Ersoy şöyle dedi:

“Amacı doğrultusunda faaliyette bulunmayan, mal ve gelirlerini amaç dışı kıllanan, ağır ihmal ve kasıtlı fiilleriyle vakfı zarara uğratan, Vakıflar İdaresi tarafından tespit edilen noksanlık ve yanlışlıkları verilen süre içerisinde tamamlamayan, düzeltmeyen veya aykırı işlemlere devam edenler hakkında mahkeme kararı ile görevden alınan Vakıf yönetici sayısı 203 olmuştur. Son 5 yılda Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan 203 vakfın yöneticileri hakkında görevden alma davası açılmıştır”

Önerge sahibi Gürer ise, “Son 5 yılda 768 yeni vakıf kuruldu. Bu vakıfların bazılarına kamuya ait arazi ve konutlar devrediliyor'' dedi ve denetimlerin sıklaştırılmasını istedi.