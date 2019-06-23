Son dakika… 47 bin oy alan Saadet Partisi’nin adayı Gökçınar’dan açıklama

Necdet Gökçınar, seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ederek kendisine başarılar diledi.

Gökçınar, “Aziz İstanbullu hemşehrilerimiz, Büyük bir olgunluk ve katılımla seçimi gerçekleştirdik. Hepinize en kalbi şükran ve teşekkürlerimi arz ederim. İBB Başkanlığını kazanan Sayın Ekrem İmamoğlu Bey’e yapacağı hayırlı işlerinde başarılar dilerim. Hemşehrilerimi hürmetle selamlıyorum.” ifadelerini kullandı.

KARAMOLLAOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Milletimizin iradesi tecelli etmiştir. Bize düşen bu karara saygı duymaktır.” ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin “Milletimizin iradesi tecelli etmiştir. Bize düşen bu karara saygı duymaktır. Bu sebeple İstanbul seçimlerinin milletimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, sandıktan çıkan sonucun 82 milyonun kardeşliğinin pekişmesine vesile olmasını diliyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

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